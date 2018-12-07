23 ديسمبر.. جورج وسوف يحيي حفلًا غنائيًا بالسويد

يستعد المطرب جورج وسوف لإحياء حفل غنائى يوم 23 ديسمبر المقبل، داخل أحد الفنادق الشهيرة بدولة السويد.



ومن المقرر أن يقدم سلطان الطرب خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة منها "طبيب جراح"، "عادي يا دنيا"، "بيسألوني عليك"، وغيرها من الأغاني.



وكان "وسوف" قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "ملكة جمال الروح"، على طريقة الفيديو كليب، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات محمود عبدالعزيز، وألحان أمجد العطافى، ومن إخراج جاد شويرى.

