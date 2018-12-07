تين كات مديرًا فنيًا للوحدة الإماراتى

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الجمعة، تعيين الهولندي هينك تين كات مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها اليوم الجمعة من دبا الفجيرة بسداسية نظيفة في دور الـ16 بكأس رئيس دولة الإمارات.



وكان الوحدة أقال مدربه الروماني ريجيكامب منذ أيام قليلة بعد تراجع مستوى وترتيب الفريق بالدوري، وتولى المدرب الوطني الحاي جمعة مدرب فريق الرديف المهمة بشكل مؤقت، وجاءت هزيمة اليوم من دبا ليتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد لامتصاص غضب الجماهير.



وسوف يبدأ تين كات، الذي سبق له تدريب نادي الجزيرة الإماراتي، عمله خلال أسبوع.