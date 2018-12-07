"ثورة مصر المنسية".. كتاب جديد لقدوره العجنى

يصدر خلال فعاليات مؤتمر أدباء مصر كتاب "ثورة مصر المنسية"، للشاعر قدوره العجني عضو اتحاد كتاب مصر، ويتناول الكتاب قصة ثورة القوات المسلحة المصرية عام 1915 ضد الإنجليز بمحافظة مطروح، وهي الثورة التي شارك فيها اللواء محمد صالح حرب الذى أصبح وزيرا للحربية عام 1939 فى حكومة أحمد ماهر، وتطوع فيها بالقتال عبد الرحمن باشا عزام، مشيرا إلى أنها رغم كونها حدثا هاما فى المشهد السياسي المصري، إلا أن عدد كبير من المصريين لا يعلم الكثير عنها حتى الآن.



وأوضح "العجني" لـ"الدستور"، أن الكتاب يتضمن 75 مرجعًا منها وثائق مذكرات عبد الرحمن باشا عزام الصادرة بالتركية والفرنسية، وعدد من الدراسات التي تحدثت عن ثورة 1915 من مركز الدراسات الليبى، ومذكرات محمد صالح حرب التى كتبت فى مجلة الشبان من سنة 1959 و1964، إضافة الي عدد من المراكز البحثية الأجنبية.

