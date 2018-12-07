المنتخب الوطني للكرة الشاطئية وصيف إفريقيا والـ15 عالمياً في تصنيف "فيفا" عن شهر ديسمبر



احتل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية المركز الثاني إفريقيا، والـ15 في التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن شهر ديسمبر الجاري، وذلك قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، والتي ستفتتح غدًا السبت على أرض مدينة شرم الشيخ، وتستمر فعالياتها حتى 14 الشهر الجاري.

وأوقعت قرعت بطولة إفريقيا منتخب مصر بجانب المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر.

يذكر أن بطل بطولة إفريقيا سيتأهل برفقة الوصيف إلى كأس العالم في باراجواي 2019.