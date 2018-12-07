مباراة يوفنتوس وانتر ميلان LIVE مباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباراة يوفنتوس بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اون لاين يوتيوب

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تغزل الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان في البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين «الإنتر» و«اليوفي»، مساء الجمعة، بالجولة الـ 15 من «الكالتشيو».





جاءت تصريحات سباليتي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم على هامش مباراة «ديربي إيطاليا» بين الفريقين غداً الجمعة، على ملعب «أليانز أرينا» ملعب «البيانكونيري» ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي الممتاز.





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سباليتي خلال المؤتمر تحدث عن صفقات اليوفي، بالتحديد صفقة ضم رونالدو من صفوف ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو، فيما أطلق عليها «صفقة القرن»، ليقول: «مع بداية كل موسم يتمكن يوفنتوس من ضم لاعبين يشكلون الفارق في مشوار تتويجه باللقب، عندما كنت في روما تمكنوا من استقطاب ميراليم بيانيتش، كان أفضل لاعب في صفوف الفريق في ذلك الوقت، وعندما أصبحت مدرباً للإنتر تمكنوا من التعاقد مع جواو كانسيلو أيضاً، وهو لاعب مميز للغاية».





وأضاف المدرب قائلاً: «الصيف الماضي تعاقدوا مع رونالدو، وما قدمه رونالدو لهم لا يقدر بثمن، لقد منحهم العقلية، سواء في الملعب أو في غرف خلع الملابس