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يحل فريق إنترميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق يوفنتوس، بعد قليل، في ملعب أليانز ستاديوم، ضمن إطار الجولة الـ 15 من عمر الدوري الإيطالي.





ونشرت صحيفة توتو سبورت التشكيلة المتوقعة للفريقين وجاءت كالتالي:

بدأت الآن.. يوفنتوس وانتر ميلان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان يلا شوت HD | رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم بث مباشرHD اون





يوفنتوس: تشيزني، ودي تشيليو، و جورجيو كيليني، وبونوتشي، وكانسيلو، وبليز ماتويدي، و بيانيتش، وبنتانكور، وباولو ديبالا ، وكريستيانو رونالدو، وماريو ماندزوكيتش.





إنتر ميلان: هاندانوفيتش، ودي أمبروزيو، وسكرينيار، ودي فري، وأسامواه، وفيتشينو، وبروزوفيتش ،وجواو ماريو ، وكيتا ، وماورو إيكاردي ، وإيفان بيريسيتش.





ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 40 نقطة، أما إنتر ميلان يأتي ثالثًا برصيد 29 نقطة.

بدأت الآن.. يوفنتوس وانتر ميلان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان يلا شوت HD | رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم بث مباشرHD اون