انطلاق احتفالات أعياد الميلاد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان

انطلقت اليوم الجمعة الاحتفالات عبر رسوم الرمال وشجرة عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس، في

إطار تقاليد الفاتيكان الموسمية.



وصنع أربعة نحاتين مشهورين باسم "سلاطين الرمال"، قدموا من الولايات المتحدة وهولندا وروسيا والتشيك، سريرا من الرمال يعود مصدرها إلى منتجع جيسولو الواقع شمال إيطاليا.



وجرى إقامة شجرة التنوب بارتفاع أكثر من 20 مترا، بعد جلبها من غابة كانسيجليو في شمال إيطاليا، وتبرعت بها الأبرشية الإيطالية المحلية في كونكورديا بوردينوني.



ولم يشارك البابا فرانسيس في حفل التنصيب، كما حدث في السنوات السابقة.



وقال الفاتيكان في بيان إن البابا قام بزيارة مفاجئة لبيت يقيم به أشخاص مرضى ومركز لعلاج شبان يعانون من مشاكل في الصحة العقلية بضواحي روما.