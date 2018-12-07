الشوط الاول | مشاهدة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر | يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان | لحظة بلحظة

يحل فريق إنترميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق يوفنتوس، بعد قليل، في ملعب أليانز ستاديوم، ضمن إطار الجولة الـ 15 من عمر الدوري الإيطالي.

الشوط الاول | مشاهدة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر | يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان | لحظة بلحظة





ونشرت صحيفة توتو سبورت التشكيلة المتوقعة للفريقين وجاءت كالتالي:





يوفنتوس: تشيزني، ودي تشيليو، و جورجيو كيليني، وبونوتشي، وكانسيلو، وبليز ماتويدي، و بيانيتش، وبنتانكور، وباولو ديبالا ، وكريستيانو رونالدو، وماريو ماندزوكيتش.





إنتر ميلان: هاندانوفيتش، ودي أمبروزيو، وسكرينيار، ودي فري، وأسامواه، وفيتشينو، وبروزوفيتش ،وجواو ماريو ، وكيتا ، وماورو إيكاردي ، وإيفان بيريسيتش.





ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 40 نقطة، أما إنتر ميلان يأتي ثالثًا برصيد 29 نقطة.





الشوط الاول | مشاهدة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر | يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان | لحظة بلحظة