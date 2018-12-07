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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:17 م

بوتين يتحدث عن لقائه الدببة في الأدغال الروسية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
dostor.org/2426656

استذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، سفره وتنقله في أماكن برية بعيدة عن التجمعات السكانية، وكيف كان قريبا جدا من الدببة في الأدغال الروسية الشاسعة.

وقال الرئيس بوتين، خلال حفل أقيم في الكرملين لتكريم كوادر من الجمعية الجغرافية الروسية، إن الترحال في الأدغال يحتاج لوقت طويل ويتطلب شجاعة ورجولة وشغفا في اكتشاف خبايا الطبيعة.

وأضاف: نعم لقد كنت بالفعل في الأدغال، وذات مرة كنت في ضيافة بعثة من الجغرافيين قضت في الأدغال أكثر من 7 أشهر وسط الدببة، وبعد توغلنا قليلا في الغابة شاهدت دببة على مقربة منا، وعندما بدأ بعضهم يقترب منا من إحدى الجهات، اعتقدنا أنه ينبغي بطريقة ما التحرك إلى مكان آخر.

ووصف بوتين عمل الجغرافيين في البرية بأنه مثير، ويدعو لفهم "من نحن؟ من أين وإلى أين نسير؟" وتوجه إلى الجغرافيين الحضور قائلا: "عملكم مهم جدا ويجعل الإنسان قويا وصلبا من الداخل".

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