القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الكرازة
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:17 م

البابا تواضروس: تمنيت أن لا يتم اختياري بطريركا

البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
dostor.org/2426655

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تمنى ألا يتم اختياره بطريركا في القرعة الهيكلية.

وأضاف البابا تواضروس في حوارا له على التلفزيون المصري، أن الرئيس السيسي يصوب أوضاعا ويقدم صورة طيبة صحيحة وهذا اتجاه جديد جميل يسعدنا.

وأكد البابا تواضروس أن حضور الرئيس السيسي في عيد الميلاد سنويا له أثرا على رجل الشارع.

جدير بالذكر أنه تذيع قنوات "الأولى" و"الفضائية المصرية" و"النيل الثقافية" وإذاعة "راديو مصر"، في الثامنة من مساء اليوم، محطات من حياة قداسة البابا تواضروس الثاني ضمن برنامج استوديو الشارع والذي يقدمه المذيع محمد علي.

يستمر البرنامج، الذي يذاع على الهواء مباشرة على المحطات الأربع التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، لمدة ساعة من الثامنة حتى التاسعة مساء.

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