6 أسباب تدعوك إلى أكل البنجر.. تعرف عليها

يعد من الضرورى إلا يخلو طبق السلطة من البنجر، فهى تحتوي على توليفة رائعة من المعادن، مثل: المنجنيز، والنحاس، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، إلى جانب فيتامينات "ب".



إليك ما يحدث لك عند أكل الشمندر بانتظام ضمن نظامك الغذائي:



- يساعد على ضبط معدل الدم، حيث يخفض ضغط الدم المرتفع.



- تناول عصير البنجر يحسّن الأداء البدني للرياضيين، ويزيد قوّة التحمّل.



- أكل البنجر يقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب.



- أثبتت تجارب أن عصير البنجر يحسن أداء الدماغ لوظائفها خاصة لدى كبار السن.



- مضادات الأكسدة يساعد الكبد على التخلّص من الدهون، وتحسين وظائفه، وخفض تضخم الكبد.



- علاج سريع وفعّال لمشكلة الإمساك.