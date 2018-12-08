القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
محافظات
السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:53 ص

محافظ الجيزة: بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة اليوم

محافظ الجيزة: بدء
محافظ الجيزة: بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة اليوم
مصطفى علم الدين
dostor.org/2426641

أكد شفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة، أن المحافظة تستكمل اليوم السبت، بدء تطبيق الجمع السكني للقمامة من المنازل فى 12 قطاع كتجربة أولى للمنظومة لمدة 6 أشهر.

وأضاف "جلال"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن تكلفة كل شقة فى المنظومة الجديدة 4 جنيهات شهريًا لا يتحمل المواطن منها أي تكلفة وإنما تلتزم المحافظة بتسديدها لشركات النظافة المتعاقد معها مع توقيع الجزاءات فى حال التقصير منها.

وأوضح أن منظومة الجمع السكنى للقمامة من المنازل والمحلات التي تسعى محافظة الجيزة لتطبيقها أثبتت نجاحها فى عدد من المحافظات، فيما قرر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد تطبيقها بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركات ومتعهدي النظافة، بعد أن فشل نظام الطرح بكراسات الشروط بسبب إحجام عدد من الشركات على دخول المنظومة لاحتكارها.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ أقل من شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ أقل من شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

الآن

انفجار أسطوانة غاز بعقار فى شبرا وإصابة شخصين

وزارة الدفاع الروسى ردًا على واشنطن: "لدينا أدلة قاطعة على هجوم كيميائى بحلب"

ديربى كتالونيا.. برشلونة يبحث عن الفوز فى الملعب الصعب أمام إسبانيول

مواعيد مباريات اليوم السبت 8 – 12 – 2018 والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

آخرها فيلم إباحى.. الجنس فوق الأهرامات

كواليس الرحلة التى أصابت ياسمين صبرى بـ"الحمى" (صورة)

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

آخرها فيلم إباحى.. الجنس فوق الأهرامات

كواليس الرحلة التى أصابت ياسمين صبرى بـ"الحمى" (صورة)

كشكول

غداً..جامعة عين شمس تحتفل بمرور 75 عام على العلاقات المصرية الروسية

" اكتشاف المركبات الطبيعية ذات الفاعلية الحيوية من الكائنات الدقيقة" ورشة عمل بصيدلة عين شمس

نجوم الفن و الإعلام باحتفالية " كوني قوية " بجامعة عين شمس

ننشر أسماء المعاهد الفائزة بمسابقة أوائل الجيزة الإعدادية

نقيب المعلمين وإدارة الهرم تكرم طالبة لتصميمها شعار لمنتدى شباب العالم

الأمصار

زعيم إخوان الجزائر: تأجيل انتخابات الرئاسة تحقيق للمصلحة العامة

توجيهات حول رصد "أطفال اليمين المتطرف" في الرياض الألمانية

أنقرة تطالب واشنطن بالتخلي عن نقاط المراقبة في سوريا

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة‎

"حاميها حراميها".. برلماني عراقي يكشف تعرضه للسرقة داخل المجلس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علماء يزعمون اكتشاف نوع جديد من الإنسان القديم

قائمة بريطانية بأفضل الاختراقات العلمية الجامعية

لغة جديدة للحيــــــــــاة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

اكتشاف علاقة وطيدة بين الربو والتلقيح الصناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎