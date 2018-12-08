محافظ الجيزة: بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة اليوم

أكد شفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة، أن المحافظة تستكمل اليوم السبت، بدء تطبيق الجمع السكني للقمامة من المنازل فى 12 قطاع كتجربة أولى للمنظومة لمدة 6 أشهر.



وأضاف "جلال"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن تكلفة كل شقة فى المنظومة الجديدة 4 جنيهات شهريًا لا يتحمل المواطن منها أي تكلفة وإنما تلتزم المحافظة بتسديدها لشركات النظافة المتعاقد معها مع توقيع الجزاءات فى حال التقصير منها.



وأوضح أن منظومة الجمع السكنى للقمامة من المنازل والمحلات التي تسعى محافظة الجيزة لتطبيقها أثبتت نجاحها فى عدد من المحافظات، فيما قرر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد تطبيقها بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركات ومتعهدي النظافة، بعد أن فشل نظام الطرح بكراسات الشروط بسبب إحجام عدد من الشركات على دخول المنظومة لاحتكارها.