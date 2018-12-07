القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:25 م

بث مباشر coolkora مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر الان| يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم مباشر | الآن RONALDO

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بث مباشر coolkora مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر الان| يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم مباشر | الآن RONALDO
كشف الأرجنتيني هيرنان كريسبو، عن توقعاته لديربي إيطاليا، بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان، والمقرر له بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الكالتشيو. 

وقال نجم الأنتر السابق في تصريحات لتليفزيون إنتر: "سواء أحببت ذلك أم لا، يوفنتوس هو الفريق المفضل للفوز".
بث مباشر coolkora مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر الان| يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم مباشر | الآن RONALDO

وأضاف: "على الرغم من ذلك كل شيء وارد حدوثه، لقد أظهروا ذلك في عدة مباريات هذا العام، حققوا الفوز في النهاية".

وتابع كريسبو: "من لعبة واحدة يمكن لإنتر ميلان أن يهزم يوفنتوس".

كريسبو علّق أيضًا على المباراة الحاسمة للنيراتزوري أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، بالجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات، والتي تحسم التأهل لدور الـ16.

وأختتم الأرجنتيني تصريحاته: "إنه أمر بالغ الأهمية لألف سبب، وليس فقط للتأهل، مع مجموعة معقدة للغاية، وسنوات عديدة من الغياب، فإن ذلك يعني الكثير بالنسبة للإنتر".
بث مباشر coolkora مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر الان| يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم مباشر | الآن RONALDO

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