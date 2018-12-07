رابط "كورة ستار" مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر Onlive – يلا شوت

تتجه الأنظار مساء الجمعة إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم لمتابعة اللقاء المثير المرتقب الذي يجمع بين يوفنتوس وضيفه إنتر ميلان في الجولة الخامسة عشر بالكالتشيو.





تاريخيًا.. تظل مواجهة يوفنتوس وإنتر إحدى المباريات الكلاسيكية الشهيرة في الكرة الإيطالية بين عملاقين يتصارعان على البطولات المحلية باستمرار رغم التفوق الواضح لليوفي في السنوات الأخيرة إلا أن المواجهة وتفاصيلها تشهد ندية شديدة.





وتستعرض شبكة “الدستور الرياضي” في التقرير التالي أبرز ملامح المباراة المرتقبة بين يوفنتوس وإنتر ميلان، فإلى السطور القادمة:





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موعد مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:30 مساء اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم.





وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق خليل البلوشي.

رابط "كورة ستار" مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر Onlive – يلا شوت





ترتيب الفريقين

يحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة من 14 مباراة دون هزيمة وبتعادل وحيد وبهجوم هو الأقوى بتسجيل 31 هدفًا ودفاع هو الأقوى أيضًا باستقبال 8 أهداف فقط مع المدرب ماسيمليانو آليغري.





ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق والكالتشيو برصيد 10 أهداف.





ويحتل إنتر ميلان بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وحصد الفريق 9 انتصارات و3 هزائم وتعادلين وسجل 27 هدفًا واستقبل 12 هدفًا ويعد الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف الفريق بالدوري برصيد 8 أهداف.





تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 233 مباراة رسمية فاز يوفنتوس 105 مرة مقابل 73 فوز لإنتر ميلان و57 تعادلًا وأحرز يوفنتوس 340 هدفًا مقابل 295 هدفًا لإنتر ميلان.





وكان أكبر فوز في تاريخ المواجهات من نصيب يوفنتوس بنتيجة 9/1 العام 1961، ولم يفز إنتر ميلان في آخر 3 لقاءات جمعته باليوفي.





المنظومة المتكاملة

يعيش يوفنتوس فترة رائعة تجعله أشبه بمنظومة متكاملة الأركان فالفريق الذي يقوده المدرب آليغري يملك البدائل ويملك الأفكار والخطط التي تجعل طموحه الأول ليس في حسم لقب الدوري الإيطالي ولكن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.





ورغم غياب الثنائي سامي خضيرة وأندريا بارزالي إلا أن يوفنتوس يبدو فريقًا بلا مشاكل في مواجهة النيراتزوري، فآليغري يعتمد على طريقة 4-3-3 ويلعب بالحارس تشيزيني وأمامه رباعي الدفاع جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي مع الظهير الأيمن جواو كانسيلو والظهير الأيسر أليكس ساندرو.





وفي خط الوسط يبقى الدور الأبرز لرمانة الميزان ميراليم بيانيتش صاحب الفضل في منح السيطرة لليوفي وإهداء التمريرات الحاسمة لزملائه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ولكن هناك دور مهم للثنائي بلايس ماتويدي ورودريجو بنتاكور للتغطية الدفاعية والضغط المستمر لاستخلاص الكرات.





ويعتمد أليجري في المعادلة الهجومية على قدرات هدافه كريستيانو رونالدو الذي لا يقتصر دوره على هز الشباك أو شغل المدافعين وفتح مساحات لزملائه بل والصناعة أيضًا فهو مساهم بشكل مباشر في 7 أهداف لليوفي.





ومع تألق رونالدو ازدادت فاعلية باولو ديبالا مع دور لطرف ثالث سواء ماريو مانزوكيتش أو خوان كوادرادو كجناح.





أفكار سباليتي

يعتمد سباليتي المدير الفني لفريق إنتر على طريقة لعب ثابتة بالنسبة له وهي 4-2-3-1 ويلجأ لمحاولة السيطرة على وسط الملعب وغلق المساحات رغم عدم جاهزية نجمه الأبرز رادغا ناينغولان إلا أنه يحاول باستخدام أسلحة قوية صد طوفان اليوفي.





كان سباليتي ذكيًا في تصريحاته قبل اللقاء بتأكيد أن اللحاق بصدارة يوفنتوس أمر صعب ليزيل الضغوط عن لاعبيه ولكن جماهير إنتر تنتظر فوزًا في معقل السيدة العجوز لم يحدث منذ 3 نوفمبر 2012.





ويعتمد سباليتي على حارسه سمير هاندانوفيتش وأمامه رباعي الدفاع ميلان سكرينيار وستيفان دي فري وسيمي فرساليكو وكوادا أسامواه مع ثنائي الارتكاز ماتياس فيسينو ومارسيلو بروزفيتش مع صانع الألعاب جواو ماريو والجناحين إيفان بيريسيتش وماتيو بوليتانو.





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يبقى ماورو إيكاردي النجم الأبرز والسلاح الأقوى في خطة إنتر فهو الهداف المتكامل الذي يعتمد عليه النيراتزوري وهو اللاعب صاحب القوة البدنية الذي يبني عليه سباليتي آماله لهز شباك السيدة العجوز.





وعن صراع الهدافين رونالدو وإيكاردي، قال عماد دربالة محلل الكرة الإيطالية السابق بقناة “أون سبورت” في تصريحاته لشبكة “للدستور الرياضي” إن هناك فوارق تكتيكية عديدة بين إيكاردي ورونالدو ولكن مهمة إيقافهما صعبة للغاية على دفاع كل فريق.





وأضاف: “رونالدو أصبح بالنسبة ليوفنتوس كل شيء في الخطة الهجومية هداف وصانع لعب ونجم شباك بينما إيكاردي هو قائد للهجوم في إنتر ولكن من الممكن عزله عن باقي زملائه فتتقلص خطورته”.

رابط "كورة ستار" مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر Onlive – يلا شوت