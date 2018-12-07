"مستقبل وطن" بالدقهلية يطرق الأبواب لتوزيع البطاطين بميت سلسيل

قام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، بمحافظة الدقهلية، بتوزيع 325 بطانية على قرى ميت سلسيل، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية تحت رعاية النائب محمد المرشدى امين الحزب بالدقهلية واللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم.



وأكد فتحى أبو العز أمين مركز ميت سلسيل، إنه تم توزيع 325 بطانية على عزب ميت سلسيل والقرمة والكفر الجديد والجعافرة، وتم التوزيع بواسطة الشباب بأمانة ميت سلسيل.



وأضاف إلى أنه سيتم توزيع 250 بطانية فى نهاية الأسبوع لقرية الاتحاد والجوابر والتوزيع تم بطرق الأبواب على الأرامل والأيتام والمحتاجين.