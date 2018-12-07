"مستقبل وطن" يواصل فعاليات حملة للتبرع بالدم فى الإسكندرية

يواصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات حملة "احنا معاك" التي دشنها الحزب وتستمر لمدة ثلاثة أشهر والتي تستهدف تقديم خدمات صحية وتعليمية وخدمية لنصف مليون مواطن بالإسكندرية.



حيث نظمت أمانة الرمل ثان لحزب مستقبل وطن، حملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم ووزارة الصحة بمنطقة الرمل بعزبة سكينة شرق المحافظة.



وتأتي الفعالية في إطار الخدمات الصحية التي يقدمها الحزب والتي شملت 15 قافلة طبية قدمت الفحص الطبي والعلاج المجاني في المناطق الأكثر احتياجا في المحافظة.