تأجيل مباراة روسيا وصربيا ببطولة كرة اليد بسبب الاحتجاجات في فرنسا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة اليد اليوم، تأجيل مباراة روسيا وصربيا المقررة غدا ضمن منافسات بطولة أوروبا لكرة اليد التي تستضيفها فرنسا بسبب الاحتجاجات الشعبية الدائرة هناك.



وأجلت المباراة من الـ8 من ديسمبر حتى الـ9 منه، كما أجلت مباراة فرنسا والسويد أيضا، والمباراتان ستقامان في مدينة نانت الفرنسية.



وتستضيف فرنسا بطولة أوروبا لكرة اليد من الـ29 من نوفمبر الماضي لغاية الـ16 من ديسمبر الجاري.