القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:07 م

بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان - YouTube

بث مباشر يوفنتوس
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يترقب عشاق الدوري الإيطالي مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم الجمعة الموافق 7-12-2018، يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم يوفنتوس ضد انتر ميلان في الدوري الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الـ15 في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسيحتضن المواجهة أرضية ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

تنطلق مباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر اليوم في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الـ9:30 مساءً بتوقيت مصر، وسيتم نقل المواجهة حصرياً عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 4 الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإيطالي 2018، وأسندت مهمة التعليق على أحداث المواجهة للمعلق خليل البلوشي.

يدخل يوفنتوس مباراة اليوم وهو متصدراً جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، حصدهم من الفوز في 14 مباراة وتعادلاً، ولم يتلقى اليوفي أي خسارة حتى اللحظة، بينما يملك انتر ميلان 29 نقطة وضعته في المركز الثالث، محققاً الفوز في 9 مباريات وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة.

وفي أخر 10 مباريات جمعت بين يوفنتوس وانتر ميلان، تمكن زملاء كريستيانو رونالدو من الفوز في 6 مباريات مقابل فوز واحد للانتر، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، ولعب الفريين 170 مباراة في الدوري الإيطالي، فاز يوفنتوس في 81 مواجهة، مقابل 46 فوز لانتر ميلان، وحسم التعادل نتيجة 43 مواجهة.

وسبق أن لعب الفريقان 170 مباراة في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، فاز يوفنتوس 81 مرة، مقابل 46 فوزًا لإنتر ميلان، بينما انتهت 43 مباراة بالتعادل.

نوافيكم بالبث الحي والمباشر للمواجهة المرتقبة بين يوفنتوس وانتر ميلان مباشر قبل انطلاق صافرة حكم المباراة الأولى بقليل.

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