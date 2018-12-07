رئيس نادى طنطا يؤكد دعم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية



قال فايز عريبي رئيس نادى طنطا، إنه سيتم تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل بالعناصر اللازمة في المراكز التي يحتاجها الجهاز الفني للفريق بقيادة أيمن المزين الذي تثق الإدارة فيه من أجل قيادة الفريق للعودة مجددا للدوري الممتاز.

وشدد عريبي، في تصريحات له اليوم الجمعة أنه تم منح الصلاحيات وكافة الإمكانيات للجهاز الفني، مشيرا إلى أن فترة توقف المسابقة الحالية ستكون فرصة طيبة للفريق من أجل إعادة ترتيب الأوراق من جديد والعودة للمنافسة.