الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهى بكنيسة مارمينا بالفكرية

ترأس اليوم الجمعة، القداس الإلهي الأنبا مكاريوس بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا بالفكرية.



وشارك في صلاة القداس الإلهي، القمص دوماديوس عبد السيد وكيل المطرانية، والقس دوماديوس حنا والقس مكسيموس كهنه الكنيسة.



وقام الأنبا مكاريوس خلال ترأسه صلاة القداس الإلهي، بسيامة ٢٦ شماسا من أبناء الكنيسة برتبة إبسالتس وواحد برتبة اغنسطس وقام الأنبا مكاريوس، أيضًا بمعمودية طفلة، وتفقد أسرتين من أبناء الكنيسة.