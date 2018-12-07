القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بدمياط

تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، من ضبط أحمد ح 25 عاما، عاطل، وبحوزته فرد خرطوش صناعة محلية الصنع وطلقة من ذات العيار بدون ترخيص، و12 تذكرة هيروين كل تذكرة تحتوي على 35 جراما.



كما تم ضبط إسلام ح 27 عاما، عاطل، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، و8 تذاكر هيروين كل تذكرة تحتوي على 25 جراما، حيث تم عمل كمين متحرك، وآخر ثابت لخداع المتهمين بطريق ترعة السلام وتم القبض علي الجناة.



واعترفا المتهمان بحيازتهما للأسلحة النارية والمخدرات بقصد الاتجار بها داخل المحافظة.



وتم تحريز المضبوطات وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة وباشرت التحقيق.