فيديو.. وفد من الكونجرس يزور معرض الكتاب القبطى

زار وفد من الكونجرس الأمريكي، معرض الكتاب القبطي المقام أسفل الكاتدرائية المرقسية فى العباسية.



افتتح الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطي الأرثوذكسى، مساء الأربعاء 28 نوفمبر الماضي، معرض الكتاب القبطى السادس لدور النشر والأديرة والإيبارشيات في مصر والمهجر، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.



ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 12 ديسمبر المقبل، فى قاعة البابا أثناسيوس أسفل الكاتدرائية الكبرى بارض الأنبا رويس.