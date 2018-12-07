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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:24 م

القصة الكاملة لانتحار حداد بعد إلقاء أبنائه الثلاثة في نهر النيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2426571

صرحت النيابة العامة بدفن جثث حداد لقي مصرعه بإلقاء نفسه في نهر النيل، وذلك بعدما ألقى أبناءه في النيل أيضا، عقب إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للأب والأبناء.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أنه عقب ورود إخطار من شرطة النجدة، بقيام شخص بإلقاء أبنائه الثلاثة في نهر النيل، وتمكن قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثث، وتبين أنها لشخص يدعى «أحمد.ع » 43 سنة، عامل، والأطفال هم “محمد، عمر، ملك”، وتتراوح أعمارهم من سن 5 سنوات إلى 8 سنوات.

وتبين من التحقيقات أنه عقب نشوب خلافات بين الأب وزوجته، وبتركها المنزل وعدم قدرته على تربية الأبناء، قرر إلقاء أبنائه بنهر النيل ثم الانتحار، واستمعت النيابة لأقوال شقيق الأب والذي كشف أنّ زوجته هجرت منزل الزوجية منذ عدة سنوات، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها المنتحر بسبب مكوثه في المنزل إثر إصابته بعجز بسبب العمل.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، قد تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، وتبين أنها للشخص المنتحر ويعمل "حداد"، كما عثر رجال الإنقاذ النهري على جثة طافية بمنطقة جزيرة الوراق، تبين أنها لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات ولا توجد بها إصابات، ومع اقتراب غروب الشمس، عثرت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة على جثتي طفلين شقيقين بمنطقة الساحل أحدهما 8 سنوات، ولا توجد بهما إصابات.

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