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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:12 م

السجن 3 سنوات لشاب في بريطانيا روع مدارس وشركة طيران بتهديدات وهمية

السجن 3 سنوات لشاب
dostor.org/2426561

قضت محكمة بريطانية اليوم الجمعة بالسجن ثلاث سنوات على شاب بعدما اعترف بإرسال تهديدات بتفجير قنابل لآلاف المدارس وإلى طائرة كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة.

واعترف جورج ديوك كوهان 19 عاما بالذنب في محكمة لوتون الابتدائية في ثلاث تهم بالتورط في تهديدات كاذبة بزرع قنابل تسببت في إخلاء أكثر من 400 مدرسة بريطانية في مارس الماضي.

كما اعترف ديوك كوهات بأنه تظاهر للشرطة الأمريكية بمطار سان فرانسيسكو في مكالمة هاتفية خداعية أجراها في أغسطس بأن نجلته أبلغته أنها قد وقعت رهينة في رحلة لشركة "يونايتد أيرلاينز" المتجهة إلى سان فرانسيسكو.

وتسببت تلك المكالمة الخداعية في إجراء "عملية أمنية كبيرة" بعدما هبطت الطائرة في سان فرانسيسكو، حسبما قالت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة "إن سي أيه".

وقالت إن ديوك كوهان أثناء خضوعه للتحقيق في أبريل لتهديداته الأولى للمدارس، بعث برسائل الكترونية جماعية يبلغ فيها المدارس البريطانية والأمريكية أن قنابل أنبوبية قد تم زرعها في مبانيها.

وقال مارك هورسفول وهو محقق كبير بالوكالة إن تهديدات ديوك كوهات "تسببت في قلق بالغ وإزعاج لآلاف المواطنين وبوجه خاص شركة طيران دولية".

وذكر هورسفول إنه "نفذ تلك التهديدات من وراء شاشة كمبيوتر لإمتاع نفسه دون أي اعتبار لتأثير ما يقوم به على الآخرين".

وأضاف أنه "على الرغم من القبض عليه ووضعه في ظروف تقيد استخدامه للتكنولوجيا، فإنه استمر فى الالتفاف حول تلك الظروف لمواصلة موجة تهديداته العنيفة".

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