حيثيات حكم راعى الغنم بـ«البدرشين»: تخلص من زوجته بخنجر لرفضها «الضرة»



أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، حيثيات حكمها بمعاقبة «محمد.م»، راعى غنم، بالسجن المؤبد فى قضية قتل زوجته، «عزة.ح»، عمدًا، بعد رفضها زواجه بأخرى، والشروع فى قتل شقيقه بسبب الميراث، فى القضية ٥٧٨٢ لسنة ٢٠١٨، جنايات البدرشين.

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن المتهم تزوج المجنى عليها منذ ١٠ سنوات، وأنجبا أطفالًا، وحدث خلاف بينهما منذ نحو ٦ أشهر، بعد إعلان المتهم رغبته فى الزواج بأخرى، كما حدث خلاف بينه وشقيقه بسبب الميراث، فطرده الأخير من مسكن الأسرة.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إنه قبل الواقعة بـ١٥ يومًا، قرر الزوج قتل المجنى عليها، وجهز خنجرًا وفرد خرطوش، وتوجه إلى منزل أهل زوجته، فالتقى زوجة شقيقها «هناء.أ»، وقد حمل السلاحين الأبيض والنارى، مستفسرًا عن زوجته، فأبلغته الشاهدة بأنها خارج المسكن، فغافلها وصعد لسطح المنزل مختفيا ومترقبًا حضور زوجته المجنى عليها.

وأشارت المحكمة إلى أنه بحضور الزوجة طعنها الجانى بالجانب الأيمن بالخنجر، وتوفيت فى الحال، ولما أيقن ذلك خرج من المسكن حاملًا الخنجر وبه آثار دماء، والفرد الخرطوش، وتجمع العامة على إثر استغاثة زوجة شقيقها. واعترف المتهم أمام النيابة تفصيليًا بارتكاب الواقعة.



