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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:05 م

مصرع وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة بطريق الأربعين في قنا

مصرع وإصابة 8 في
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2426554

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين، مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق نجع حمادي - أبوتشت الزراعي الشهير بطريق الأربعين شمال محافظة قنا.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إشارة من مرفق إسعاف قنا، يفيد مصرع حمادة أنس الفاروق، 38 عامًا، مقيم بقرية بخانس بمركز أبوتشت، وشخص أخر جار التعرف عليه، وإصابة كلًا من عدنان محيي الدين رزيقي، 65 عامًا، وهيثم طلعت حمدي، 27 عامًا، وأحمد أمين أحمد، 32 عامًا، ووليد محمود احمد، 38 عامًا، وعمر جابر الطاهر، 35 عامًا، ومحمود أحمد امين، 32 عامًا، في انقلاب سيارة بيجو بطريق الأربعين، الذي يربط بين مدينتي نجع حمادي وابوتشت شمالي محافظة قنا، وتم نقلهم لمستشفيات قنا لتلقي العلاج

فيما دفع مرفق الإسعاف، بـ5 سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفيات أبوتشت ونجع حمادي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

يذكر أن طريق الأربعين الزراعي الشرقي في شمال محافظة قنا، الذي يربط بين مدينتي نجع حمادي وابوتشت ويصل لمحافظة سوهاج، شهد خلال الشهر الماضي قرابة 10 حوادث راح ضحيتها العشرات من الأهالي كان أخرها حادث مصرع شخص وإصابة 13 أخرون من بينهم 5 أطفال وسط مطالبات بتطوير الطريق من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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