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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:03 م

تحقيقات انتحار حداد وإغراقه أطفاله: أصيب بأزمة نفسية بعد الخُلع من زوجته

تحقيقات انتحار حداد
ندى حمدى
dostor.org/2426551

تعرض لعجز بسبب إصابة عمل وتعاطى «أبتريل».. وشقيقته: تصرفاته الأخيرة كانت غريبة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى واقعة إلقاء «حداد» بأبنائه الثلاثة فى النيل، ثم انتحاره بإلقاء نفسه هو الآخر، عن أن أزمة نفسية دفعت الأب إلى ارتكاب فعلته، نتيجة إصابته بعجز جسدى، ثم تعرضه للخلع من زوجته، بالإضافة إلى رفض الأم العودة إلى منزل الزوجية، أو تسلم الأبناء لتربيتهم، فى ظل عدم قدرته على رعايتهم.
كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة «عيد.ا.ع»، ٤٣ سنة، طافية فى نطاق دائرة قسم إمبابة، بالإضافة إلى جثة طفل عمره ٧ سنوات، بمنطقة جزيرة الوراق، إلى جانب جثتى طفلين آخرين بمنطقة الساحل، أحدهما عمره ٨ سنوات.
وأشارت التحقيقات، إلى أن الأب المنتحر نشبت بينه وزوجته خلافات فى رمضان الماضى، تطورت إلى رفع قضية «خلع»، كسبتها الزوجة، وسط محاولات من الضحية إعادتها إلى منزل الزوجية، من أجل مراعاة الأطفال، لكنها انتهت برفضها.
وتبين أن الأب تعرض لضغوط نفسية شديدة، لعدم قدرته على تربية الأبناء، فى ظل رفض والدتهم العودة إلى البيت، فقرر التخلص من أبنائه، بأن اصطحبهم لكوبرى الساحل أعلى نهر النيل، وألقاهم واحدًا تلو الآخر فى النهر، ثم ألقى بنفسه خلفهم.
وقالت شقيقة الأب المنتحر، أمام النيابة، إن زوجة أخيها هجرت منزل الزوجية، وأقامت دعوى خلع، بدعوى مكوث الزوج فى المنزل، إثر إصابته بعجز خلال العمل.
وأضافت أن الزوج طلب من طليقته أكثر من مرة، تسلم الأطفال لتربيتهم، فى ظل عدم قدرته على رعايتهم، لكنها كانت ترفض وتتهرب من ذلك.
وأوضحت أن الزوج كان يعانى منذ فترة من مرض نفسى، ويتعاطى مخدر «أبتريل»، وهو السبب الرئيسى فى عدم وعيه لتصرفاته الغريبة التى لاحظها كل من حوله خلال الفترة الماضية.
وأجرى وكلاء بنيابتى قسم إمبابة والوراق، مناظرة لجثتى الأب وأحد أطفاله، وأسفرت عن أن الأول يرتدى «بنطلون وتيشرت أسود»، وقد عثر على جثته أمام مقر المسطحات فى إمبابة، و«محمد»، ٨ سنوات، يرتدى زيًا كحلى، واستخرجت جثته من أمام مقر شركة الكهرباء بالوراق، فيما ناظرت نيابة الساحل جثتى «ملك»، ٧ سنوات، وعثر عليها أسفل كوبرى الساحل، و«عمرو»، ١٠ سنوات، وانتشلت جثته بنطاق منطقة روض الفرج.
وكشف تقرير الطب الشرعى الأولى، أن الوفاة حدثت نتيجة «إسفكسيا الغرق»، مشيرًا إلى عدم وجود آثار عنف، أو اعتداء ظاهر على الجثامين.


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