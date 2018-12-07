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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:01 م

طارق التلمسانى يغيب عن افتتاح مهرجان يوسف شاهين

طارق التلمسانى
طارق التلمسانى
حسين الجندى
dostor.org/2426548

كشفت مصادر مقربة من داخل الدورة التاسعة من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، عن أن مدير التصوير ورئيس المهرجان، الفنان طارق التلمساني، سوف يغيب عن الدورة الجديدة، والتي سيتم افتتاحها يوم الاثنين المقبل داخل حزب التجمع.

وأكدت مصادر أن مرض التلمساني سيتسبب في غيابه عن الحضور، مشيرة إلى أن إدارة المهرجان بشكل عام لا تريد أن يكون هناك رئيس غيره.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الأفلام المشاركة في المهرجان، إضافة إلى تكريم عدد من النجوم من بينهم الفنان الراحل جميل راتب، والفنان صبري فواز، والفنان عبدالعزيز مخيون، والكاتب بشير الديك، وأخرين.

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