قنصوة يشيد بالمشاركة الشبابية في مبادرات عودة اﻹسكندرية لرونقها

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، مبادرة "بإيدينا" لتنظيف حديقة الشلالات البحرية والقبلية، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ شاب وفتاة من أبناء الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد،؛ وبهية عبد الفتاح رئيس حي وسط، وجميع الجهات المعنية من النظافة والحدائق وتجميل المدينة وغيرها من الجهات.



وأوضح المحافظ أن تلك المبادرة تأتي استكمالا للمبادرات السابقة، والتي كان آخرها انطلاق ماراثون رياضي دعما للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية والتي شارك فيه ١٠ آلاف من شباب الإسكندرية، مؤكدا أن المحافظة تدعم كافة المبادرات التي تساهم في عودة الإسكندرية لرونقها وجمالها.



وأشاد قنصوة بالمشاركة الشبابية في جميع مبادرات الإسكندرية، مؤكدًا أن الدولة لابد وأن تنهض بسواعد شبابها ولابد من التعاون والعمل معا للنهوض بها وتقدمها، وأشار إلى أن مبادرة اليوم تهدف إلى تجميل وتنظيف حديقة الشلالات والتي ستشهد خلال الشهور القليلة القادمة خطة تطوير كاملة وشاملة مستديمة لها بما يعيدها لرونقها مع مراعاة البعد التراثي والتاريخي لها فضلا عن مراعاة التواجد الأمني داخلها.

