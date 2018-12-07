ترامب يعلن سلسلة جديدة من التغييرات في صفوف كبار المسؤولين

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقًع اليوم الجمعة مشروع قانون لتمديد الميزانية سيجعل الحكومة الاتحادية تواصل العمل لأسبوعين آخرين.



ووافق الكونجرس أمس الخميس على مشروع قانون مؤقت للإنفاق لتفادي إغلاق للحكومة وهو ما يثير مواجهة محتملة في وقت لاحق هذا الشهر بشأن السور الحدودي الذي اقترحه ترامب.



وقبل أن ينتهي أجل التمديد في الحادي والعشرين من ديسمبر، من المتوقع أن يدرس الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون بقيمة 450 مليار دولار لتمويل الوكالات الحكومية في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر أيلول القادم.



وطالب ترامب بخمسة مليارات دولار هذا العام في إطار خطته لبناء سور على الحدود مع المكسيك وهدد بفرض إغلاق جزئي للحكومة إذا لم يقدم الكونجرس تلك الأموال.



ويجادل الديمقراطيون، الذين سيسيطرون على مجلس النواب في يناير وسيكون لهم دور أكبر في إقرار الإنفاق الاتحادي، بأن السور سيكون غير فعال في منع دخول المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات.