لغة جديدة للحيــــــــــاة

إن كل الآباء يريدون أن يعطوا أطفالهم الأفضل, لكن كيف نستطيع أن نحدد ما هو الأفضل الذى يجعل حياة أطفالنا مختلفة, أو يـُحدث فرق فى سعادتهم؟ إننا حين نعطى الفرصة لأطفالنا ليروا كيف يستطيعون أن يحصلوا على الأشياء لأنفسهم ويعملوا جيدا ويثابروا ويـُقدموا على المخاطر, ويهزموا الصعاب وفقدالأمل حينئذ فنحن نقدم لهم الأفضل...لماذا؟ لأن الرضا الجوهرى يأتى من إمتلاك القدرة على التصرف, وعلى أن الفرد يستطيع إدارة نفسه ليملك نفسه لذلك كم يكون الآباء الأكفاء قادرين على تغيير مضمار حياة أطفالهم بمجرد أن يملكوا خريطة الطريق خلال منحنيات مخ طفلهم, لذا من المهم أن تملكوا الأفكار التى تلهم روحكم لخلق المعانى الإيجابية فى الحياة التى تتشاركونها مع أطفالكم, ولتفعلوا كل ما تستطيعونه لتمنحوا أطفالكم المزيد من السعادة.

إن كل الآباء يريدون أن يعطوا أطفالهم الأفضل, لكن كيف نستطيع أن نحدد ما هو الأفضل الذى يجعل حياة أطفالنا مختلفة, أو يـُحدث فرق فى سعادتهم؟ إننا حين نعطى الفرصة لأطفالنا ليروا كيف يستطيعون أن يحصلوا على الأشياء لأنفسهم ويعملوا جيدا ويثابروا ويـُقدموا على المخاطر, ويهزموا الصعاب وفقدالأمل حينئذ فنحن نقدم لهم الأفضل...لماذا؟ لأن الرضا الجوهرى يأتى من إمتلاك القدرة على التصرف, وعلى أن الفرد يستطيع إدارة نفسه ليملك نفسه لذلك كم يكون الآباء الأكفاء قادرين على تغيير مضمار حياة أطفالهم بمجرد أن يملكوا خريطة الطريق خلال منحنيات مخ طفلهم, لذا من المهم أن تملكوا الأفكار التى تلهم روحكم لخلق المعانى الإيجابية فى الحياة التى تتشاركونها مع أطفالكم, ولتفعلوا كل ما تستطيعونه لتمنحوا أطفالكم المزيد من السعادة.

إن كل الآباء يريدون أن يعطوا أطفالهم الأفضل, لكن كيف نستطيع أن نحدد ما هو الأفضل الذى يجعل حياة أطفالنا مختلفة, أو يـُحدث فرق فى سعادتهم؟ إننا حين نعطى الفرصة لأطفالنا ليروا كيف يستطيعون أن يحصلوا على الأشياء لأنفسهم ويعملوا جيدا ويثابروا ويـُقدموا على المخاطر, ويهزموا الصعاب وفقدالأمل حينئذ فنحن نقدم لهم الأفضل...لماذا؟ لأن الرضا الجوهرى يأتى من إمتلاك القدرة على التصرف, وعلى أن الفرد يستطيع إدارة نفسه ليملك نفسه لذلك كم يكون الآباء الأكفاء قادرين على تغيير مضمار حياة أطفالهم بمجرد أن يملكوا خريطة الطريق خلال منحنيات مخ طفلهم, لذا من المهم أن تملكوا الأفكار التى تلهم روحكم لخلق المعانى الإيجابية فى الحياة التى تتشاركونها مع أطفالكم, ولتفعلوا كل ما تستطيعونه لتمنحوا أطفالكم المزيد من السعادة.

إن آباء الأبناء المفكّرين سَلبيا , يكونون فى حالة من عدم التصديق, وهم يراقبون أبناءهم ينهارون, ويَسْتغرِق الآباء فى مُهمة إنقاذ الغَرْقى, أىْ محاولة تحريك أبناءهم خارجا من الحفرة التى على ما يبدو خبّأوا أنفسهم فيها, وكأن الطفل يتمسك بسلبيته على أنها مَلاذُه العميق, بل وليس مستعدا لتركه إن الآباء هم المسئولين عن ألم وأسى أطفالهم, لذا يجب أن يتعلموا أن يلاحظوا, ويمنعوا سريعا إنزلاق أطفالهم لهذا السرداب المــُغلق, ويعلمونهم كيف يفتحوه, ويتعاملون مع أسرارهم, وكيف يناضلون ويقاومون الوقوع فى التفكير السلبى . لأن الأطفال لا يعرفون أنهم يرون الموقف مكبرا مئات المرات, لذا على الآباء تعليمهم :

إن آباء الأبناء المفكّرين سَلبيا , يكونون فى حالة من عدم التصديق, وهم يراقبون أبناءهم ينهارون, ويَسْتغرِق الآباء فى مُهمة إنقاذ الغَرْقى, أىْ محاولة تحريك أبناءهم خارجا من الحفرة التى على ما يبدو خبّأوا أنفسهم فيها, وكأن الطفل يتمسك بسلبيته على أنها مَلاذُه العميق, بل وليس مستعدا لتركه إن الآباء هم المسئولين عن ألم وأسى أطفالهم, لذا يجب أن يتعلموا أن يلاحظوا, ويمنعوا سريعا إنزلاق أطفالهم لهذا السرداب المــُغلق, ويعلمونهم كيف يفتحوه, ويتعاملون مع أسرارهم, وكيف يناضلون ويقاومون الوقوع فى التفكير السلبى . لأن الأطفال لا يعرفون أنهم يرون الموقف مكبرا مئات المرات, لذا على الآباء تعليمهم :

إن آباء الأبناء المفكّرين سَلبيا , يكونون فى حالة من عدم التصديق, وهم يراقبون أبناءهم ينهارون, ويَسْتغرِق الآباء فى مُهمة إنقاذ الغَرْقى, أىْ محاولة تحريك أبناءهم خارجا من الحفرة التى على ما يبدو خبّأوا أنفسهم فيها, وكأن الطفل يتمسك بسلبيته على أنها مَلاذُه العميق, بل وليس مستعدا لتركه إن الآباء هم المسئولين عن ألم وأسى أطفالهم, لذا يجب أن يتعلموا أن يلاحظوا, ويمنعوا سريعا إنزلاق أطفالهم لهذا السرداب المــُغلق, ويعلمونهم كيف يفتحوه, ويتعاملون مع أسرارهم, وكيف يناضلون ويقاومون الوقوع فى التفكير السلبى . لأن الأطفال لا يعرفون أنهم يرون الموقف مكبرا مئات المرات, لذا على الآباء تعليمهم :

لذلك على الآباء تعلــّم لغة جديدة للحياة تمكنهم من خلق نظام للتواصل مع أطفالهم, وإكتشاف مناطق جديدة فى تفكيرهم وسلوكهم وإكتشاف خبرات إيجابية فى حياتهم فليس كل ما يفعلوه سلبيا, فلا يجعلوهم فى حالة من الدفاع الدائم عن أنفسهم أى يجب عليك أيها الأب (أو الأم ) أن تكون مرشدا سياحيا لرحلة تتجه بطفلك بعيدا عن التعاسة والسلبية ليعلم أنه توجد إتجاهات عديدة يمكن إكتشافها ليرى طريق خارج المشكلة حتى يعرف:

لذلك على الآباء تعلــّم لغة جديدة للحياة تمكنهم من خلق نظام للتواصل مع أطفالهم, وإكتشاف مناطق جديدة فى تفكيرهم وسلوكهم وإكتشاف خبرات إيجابية فى حياتهم فليس كل ما يفعلوه سلبيا, فلا يجعلوهم فى حالة من الدفاع الدائم عن أنفسهم أى يجب عليك أيها الأب (أو الأم ) أن تكون مرشدا سياحيا لرحلة تتجه بطفلك بعيدا عن التعاسة والسلبية ليعلم أنه توجد إتجاهات عديدة يمكن إكتشافها ليرى طريق خارج المشكلة حتى يعرف:

لذلك على الآباء تعلــّم لغة جديدة للحياة تمكنهم من خلق نظام للتواصل مع أطفالهم, وإكتشاف مناطق جديدة فى تفكيرهم وسلوكهم وإكتشاف خبرات إيجابية فى حياتهم فليس كل ما يفعلوه سلبيا, فلا يجعلوهم فى حالة من الدفاع الدائم عن أنفسهم أى يجب عليك أيها الأب (أو الأم ) أن تكون مرشدا سياحيا لرحلة تتجه بطفلك بعيدا عن التعاسة والسلبية ليعلم أنه توجد إتجاهات عديدة يمكن إكتشافها ليرى طريق خارج المشكلة حتى يعرف: