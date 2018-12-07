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سياسي
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:35 م

بهاء أبو شقة يجتمع بأعضاء الوفد ببورسعيد الأسبوع المقبل

بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
إسلام نصير
dostor.org/2426521

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي له، إن بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرر الاجتماع بمجموعة من الوفديبن بمحافظة بورسعيد خلال الأسبوع المقبل، للاستماع إلى وجهة اعتراضهم بشكل موضوعي ومتجرد على تعيين أحد أبناء مدينة بورسعيد في الهيئة العليا للحزب.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الوفد فى بيان اليوم:"انطلاقا من ثوابت حزب الوفد وإيمانه الراسخ بالديمقراطية وحرية اختلاف الآراء وتنوعها داخل الحزب سيتم عقد الاجتماع وذلك في جلسة ودية تنتهي بما يحقق مصلحة الحزب والهدف من انضمام عضويات جديدة بما لا يتعارض مع قيم وثوابت حزب الوفد".

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