هاتف "آسوس" الجديد بخصائص آيفون

طرحت آسوس مؤخرا هاتف (ZenFone Max (M2 ليكون منافسا قويا في سوق الهواتف المتوسطة.



وزود الهاتف بهيكل أنيق من المعدن والزجاج، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.



ويضمن جودة أداء الجهاز معالج "Snapdragon 632" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3 و4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 و64 جيجابايت، ونظام تشغيل "Android 8.1"، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير تكفيه ليعمل 21 ساعة متواصلة في حال مشاهدة الفيديوهات، و22 ساعة في حال تصفح الإنترنت.



كما يحوي الهاتف منفذين لبطاقات الاتصال، يمكن استخدام أحدهما لبطاقات الذاكرة الخارجية بسعات حتى 2 تيرابايت، أما سعره فيتراوح ما بين 196 و227 دولارا.