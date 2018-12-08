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السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:44 ص

"الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس

الزراعة تكشف أسباب
"الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2426514

أكد الدكتور سميح مصطفى، رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس في السوق المحلي متوقع نتيجة عدم استيراد الكميات التي يتم استيرادها سنويًا من أوروبا؛ بسبب انخفاض الإنتاجية في الدول الأوروبية النتاجة بنسبة 40 ٪ هذا العام.

وقال "سميح"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشركات المستوردة لتقاوي البطاطس لم تتمكن من استيراد الكميات التي تحتاجها زراعات العروة الصيفية نتيجة تشديدات الإجراءات للحجر الزراعي المصري على التقاوي المستوردة، وتم رفض كميات كبيرة مستوردة غير صالحة بسبب تغير المناخ في أوروبا وبالتالي وصلت كميات قليلة.

وأوضح أن اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات حدد أسعار تقاوي البطاطس للمزارعين بـ15500 جنيه، و18 ألف جنيه، حسب الصنف، بينما من يشترى التقاوي من التجار من اتحاد المنتجين يبيع التقاوي بـ27 ألف جنيه للطن، وهو مايرفع الأسعار نتيجة جشع التجار والسعي إلى الربح السريع.

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