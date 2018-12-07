انتكاسة جديدة لرفع الأثقال في بلغاريا بعد إيقاف بطلة أوروبا للشباب مدى الحياة

تلقت رفع الأثقال البلغارية ضربة أخرى، اليوم الجمعة، بعدما عوقبت ديانا ديميتروفا بطلة أوروبا للشباب بالإيقاف مدى الحياة بعد سقوطها في اختبار للمنشطات للمرة الثانية بعد أبريل2017.



ويأتي إيقاف الرباعة البالغ عمرها 18 عاما، التي فازت ببطولة اوروبا للسيدات في وزن 48 كيلوجراما في بولندا الشهر الماضي، في وقت تعاني فيه بلغاريا من أجل استعادة سمعتها في رياضة تتعرض لانتقادات بالفعل بسبب قضايا المنشطات واسعة النطاق.



وهددت اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد رفع الأثقال من أولمبياد باريس 2024 إذا فشلت في تحسين سجلها في المنشطات.



وقال الاتحاد البلغاري لرفع الأثقال إن ديميتروفا كانت تستخدم مادة مدرة للبول محظورة رياضيا أثناء تدريبها بمفردها.



وقال مدربها إنها استخدمت العقار من أجل فقدان الوزن قبل بطولة اوروبا في بولندا.



وكانت ديميتروفا، التي أوقفت لستة أشهر بعد سقوطها في اختبارللمنشطات قبل بطولة العالم للشباب في تايلاند في أبريل نيسان 2017،تتدرب بمفردها ورفضت الانضمام لمعسكرات الفريق الوطني التدريبية.



وقال الاتحاد البلغاري في بيان "سنواجه بشدة أي محاولات للقيام بأنشطة هواة أو استخدام مدربين شخصيين وبالتالي سنستمر في تركيز التدريبات مع الفرق الوطنية كوسيلة للسيطرة على عمليات التأهيل الطبي للمتسابقين".



وتبنى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سياسة أكثر صرامة لمكافحة المنشطات هذا العام تنص على استبعاد الدول تماما من الألعاب الاولمبية إذا تكرر اتهامها في قضايا منشطات.



وبعد عدة إيقافات بسبب المنشطات، عاد رباعو بلغاريا للمنافسات الدولية في يوليو بعد أن دفع الاتحاد المحلي غرامة مالية ضخمة.