ظهور جديد لحمى خطيرة في الصين

أكدت الصين الأنباء الواردة حول ظهور جديد لوباء "حمى الخنازير الإفريقية" في ثلاث مقاطعات مختلفة من البلاد، حسب ما ورد عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بكين.



وفي إطار الانتشار الأخير للحمى، نفق 68 خنزيرا من أصل 165 حالة إصابة بالفيروس، في مقاطعة سيتشوان منفردة. كما ظهرت إصابات جديدة بالحمى في مقاطعتي شيان وشينشي.



وفي أول رد من السلطات الصينية، أطلقت عملية طارئة لاحتواء الانتشار، تشمل قتل أو تعقيم الخنازير المتضررة، تبعا لنوعية الإصابة ودرجة خطورتها.



وحسب الأنباء الواردة حتى اللحظة، تسببت الحمى (منذ تجدد ظهورها) بقتل أكثر من 150 خنزيرا وإصابة المئات في المناطق الصينية الثلاث.



وعلى الرغم مما سبق، تؤكد السلطات الصينية باستمرار على أن انتشار "حمى الخنازير الإفريقية" مسيطر عليه في البلاد، وأن وسائل مكافحتها فعالة حتى اللحظة.



وتصنف "حمى الخنازير الإفريقية" من أخطر الأوبئة المعاصرة التي تصيب المواشي، فهي تمتاز بسرعة في انتشار العدوى، لكنها لا تنتقل إلى الإنسان.