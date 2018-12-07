العراق: مقتل داعشي وإصابة اثنين آخرين شمال شرق تكريت

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة عن مقتل أحد عناصر داعش وإصابة اثنين آخرين بجروح شمال شرقي تكريت 170 كيلومترا شمال بغداد.



وقال العميد يحيى رسول الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، إن "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل إرهابي وجرح اثنين آخرين بعد نصب كمين محكم لهم في سلسلة جبال حمرين شمال شرقي تكريت".



ومن ناحيتها، ألقت القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى اليوم أيضا القبض على مطلوبين اثنين بقضايا إرهابية في الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد واعترف أحدهما خلال التحقيقات الأولية بأنه كان يعمل على تزويد عصابات داعش بمعلومات عن المقاولين والموظفين في مدينة الموصل، كما تم تكليفه بإدارة ما يسمى ديوان الخدمات لغرض حفر الخنادق والسواتر والتحصينات من الضربات الجوية، خلال سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل".



وما زالت مناطق محافظتي نينوى وصلاح الدين تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش النائمة التي تنفذ عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين وتزرع العبوات الناسفة وتفجر السيارات المفخخة على الرغم من الإعلان عن الانتصار عسكريا على تنظيم داعش العام الماضي.