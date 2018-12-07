الصين تطلق 10 أقمار صناعية صغيرة لأغراض حماية الحياة البرية والإنقاذ الميداني



أطلقت الصين اليوم الجمعة عشرة أقمار صناعية صغيرة الحجم على متن الصاروخ "لونغ مارش دي"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وذكر مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في بيان اليوم أن الأقمار الصناعية دخلت بنجاح مدارها المحدد، مشيرا إلى أن الأقمار الصناعية التي يبلغ متوسط وزن الواحد منها 100 كيلوجرام ستستخدم في مجالات حماية الحياة البرية، والإنقاذ الميداني في حالات الطواريء، ومراقبة المركبات والسفن وغيرها من المجالات الأخرى.