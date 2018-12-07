KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الايطالي | korastar | كورة لايف KORA STAR

يلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة بنظيره إنتر ميلان في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز على ملعب يوفنتوس أرينا.

KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الايطالي | korastar | كورة لايف KORA STAR





والتقى الفريقان 235 مرة في جميع المسابقات على مدار التاريخ، حيث حقق يوفنتوس الفوز في 106 مباريات، بينما فاز إنتر ميلان على السيدة العجوز 73 مرة وتعادلا 56 مرة.

وسجل يوفنتوس 336 هدفا في شباك إنتر ميلان، وسجل إنتر 293 هدفا في شباك اليوفي.

KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الايطالي | korastar | كورة لايف KORA STAR