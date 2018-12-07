"فن الحكى فى الأدب الشعبى" بثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نظمت مكتبة الشباب بمكتبة الفيوم العامة حلقة نقاشية بعنوان ''فن الحكي في الأدب الشعبي'' للروائي محمد جمال الدين، وتناولت تعريف الراوي والأبعاد الفلسفية وجذوره التاريخية في مصر، الموروث وعلاقته بالحكى الشعبي بين التأثر والخيال الذى تميز به المصريون، وأوضح أن الأدب الشعبي وأبعاده الحياتية والإنسانية ومخيلة الشعوب تفوق مخيلة الكتاب أنفسهم.



كما نظمت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان ''أخلاق الرسول" حاضرها أحمد رمضان، تناولت تعريف مفهوم الأخلاق والاستشهاد بمواقف من حياة الرسول والصحابة، وأشار إلى حث جميع الأديان السماوبة على التحلي بالأخلاق الحميدة، كما تناول دور التنشئة الأسرية والدينية في مواجهة أزمة تردي الأخلاق.