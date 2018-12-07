القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الثقافة
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:08 م

"فن الحكى فى الأدب الشعبى" بثقافة الفيوم

فن الحكى فى الأدب
حسام الضمراني
dostor.org/2426488

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نظمت مكتبة الشباب بمكتبة الفيوم العامة حلقة نقاشية بعنوان ''فن الحكي في الأدب الشعبي'' للروائي محمد جمال الدين، وتناولت تعريف الراوي والأبعاد الفلسفية وجذوره التاريخية في مصر، الموروث وعلاقته بالحكى الشعبي بين التأثر والخيال الذى تميز به المصريون، وأوضح أن الأدب الشعبي وأبعاده الحياتية والإنسانية ومخيلة الشعوب تفوق مخيلة الكتاب أنفسهم.

كما نظمت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان ''أخلاق الرسول" حاضرها أحمد رمضان، تناولت تعريف مفهوم الأخلاق والاستشهاد بمواقف من حياة الرسول والصحابة، وأشار إلى حث جميع الأديان السماوبة على التحلي بالأخلاق الحميدة، كما تناول دور التنشئة الأسرية والدينية في مواجهة أزمة تردي الأخلاق.

"فن الحكى فى الأدب الشعبى" بثقافة الفيوم
"فن الحكى فى الأدب الشعبى" بثقافة الفيوم
"فن الحكى فى الأدب الشعبى" بثقافة الفيوم
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