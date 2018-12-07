القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:05 م

الاتحاد الألماني لكرة القدم يحدد موعد انطلاق بطولات الموسم المقبل

الاتحاد الألماني
أ ش أ
dostor.org/2426484

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، مواعيد انطلاق المسابقات المحلية للموسم المقبل (2019-2020).

وكشف الاتحاد الألماني في بيان عبر موقعه الرسمي - عن انطلاق مباريات الجولة الأولى من "البوندسليجا" يوم 16 أغسطس القادم، على أن تقام مباريات الأسبوع الأول على مدار 3 أيام.

كما حدد الاتحاد الألماني يوم 26 يوليو القادم موعدا لانطلاق بطولة دوري الدرجة الثانية.

وأشار البيان إلى أن الجولة الأولى من بطولة كأس ألمانيا تقام بين يومي 9 و12 أغسطس 2019.. فيما تقام المباراة النهائية في 23 مايو 2020 على ملعب برلين الأوليمبي.

وتقرر بدء العطلة الشتوية فور نهاية الجولة الـ 17 من عمر "البوندسليجا" في 23 ديسمبر 2019، على أن تعود البطولة من جديد في 17 يناير 2020.

وتحدد أيضا موعد آخر مباريات الجولة الأخيرة من البوندسليجا، والتي ستقام في 16 مايو 2020، وفي اليوم التالي تنتهي أيضًا منافسات دوري الدرجة الثانية.

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