Yalla Live .. يلا شوت مشاهدة مباراة  يوفنتوس وانتر ميلان رابط يلا شوت الجديد بث مباشر  يوفنتوس وانتر ميلان كورة لايف

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يستقبل يوفنتوس وإنتر ميلان، اليوم الجمعة، في المعركة الأبرز في الكالتشيو، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.





إنتر ميلان يبحث عن كسر عزيمة يوفنتوس في الكالتشيو، خاصة وأن البيانكونيري لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم حتى الاَن، بعدما حصد 13 فوزًا بالإضافة إلى تعادل وحيد، فيما يأمل اليوفي في مواصلة سلسلته المحلية المميزة.

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ويحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 40 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة.





وستكون المباراة نقطة انطلاق للعديد من نجوم يوفنتوس وانتر، الذين يبحثون عن تسجيل هدفهم الأول في مباراة الديربي بالدوري الإيطالي مثل رونالدو وديبالا،





المباراة تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ويعلق عليها خليل البلوشي على bein HD4.

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