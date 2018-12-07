العجز في الحساب الجاري للهند في الربع3 يسجل أعلى مستوى في 4 أعوام، بسبب ارتفاع أسعار النفط أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الهندي، اليوم، أن ارتفاع أسعار النفط دفع العجز في ميزان المعاملات الجارية للهند في الربع الثالث إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أعوام.



لكن محللين قالوا إن العجز من المرجح أن يهبط بفعل انخفاض حاد في أسعار الخام سيخفف الضغوط على الروبية الهندية التي تراجعت قيمتها.



وهبطت الروبية 14% في الأشهر التسعة الأولى من 2018 لكنها تعافت بنسبة 5.6% منذ أكتوبر مع هبوط أسعار النفط.



وأظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول بلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 19.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثاني من 2013. وفي الربع الثالث من 2017 بلغ العجز 6.9 مليار دولار، أو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.



وقفز العجز التجاري للهند في الربع الثالث من العام الحالي إلى 50 مليار دولار من 32.5 مليار دولار قبل عام، وبلغ العجز في ميزان المدفوعات 1.9 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة مع فائض قدره 9.5 مليار دولار قبل عام.



وهبطت أسعار النفط بأكثر من 30 في المئة منذ أوائل أكتوبر مع تعرضها لضغوط من توقعات بأن المعروض سيفوق الطلب في 2019 مع تباطؤ النمو الاقتصادي.



وتستورد الهند ثلثي حاجاتها من النفط ويقول محللون إن الهبوط الحاد في أسعار النفط سيخفض العجز في ميزانها التجاري ويخفف التضخم ويدعم الروبية ويحسن العوامل الأساسية لمجمل الاقتصاد الكلي.