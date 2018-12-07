الإفريقى التونسى يعلن حضور 40 ألف مشجع فى مباراته أمام الهلال السودانى

أعلن النادي الإفريقي التونسي، اليوم الجمعة، سماح السلطات الأمنية بحضور 40 ألف مشجع في مباراته المرتقبة أمام الهلال السوداني في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وسمحت السلطات الأمنية بحضور 40 ألف مشجع في ملعب رادس من بين 60 ألف مقعد، وهي الطاقة القصوى للملعب، وذلك بعد أن تقدم النادي الإفريقي بطلب السماح بحضور أكبر عدد من جماهيره في المباراة الصعبة ضد الفريق السوداني.



وتجرى مباراة الذهاب يوم الأحد 16 ديسمبر بتونس، بينما يجري لقاء العودة يوم 21 من نفس الشهر في ملعب أم درمان.