الداخلية تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة

نظمت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة بوزارة الداخلية، اليوم، حفلين لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين فى الشهادات التعليمية فى كافة المراحل الدراسية (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، الجامعية) حضره (119) من أبناء شهداء الشرطة من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين والمجندين.



وحضر الحفلين عدد من قيادات الوزارة وضباط الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة، وتم خلاله تكريم المتفوقين بالشهادات التعليمية وتسليمهم شهادات تقدير ومكافآت مالية وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل شهادة تعليمية، وكذا إهدائهم الحقيبة والأدوات المدرسية.



يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة بإعتبارها أحد ثوابتها المحورية إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.