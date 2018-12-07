الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:55 م
الإفتاء: غدًا غرة شهر ربيع الآخر
إسلام الخطيب
dostor.org/2426472
أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان لها، منذ قليل، إنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الآخر.
وأكدت الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت، هو غرة الشهر.
أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان لها، منذ قليل، إنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الآخر.
وأكدت الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت، هو غرة الشهر.
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