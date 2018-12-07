القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

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03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:55 م

الإفتاء: غدًا غرة شهر ربيع الآخر

الإفتاء: غدًا غرة
إسلام الخطيب
dostor.org/2426472

أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان لها، منذ قليل، إنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الآخر.

وأكدت الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت، هو غرة الشهر.

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