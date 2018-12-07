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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:14 م

وزيرة الصحة: 14.2 مليون مواطن تم فحصهم فى مبادرة "100 مليون صحة" حتى الان

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
أ ش أ
dostor.org/2426422

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن اجمالى المفحوصين حتى الان فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة" وصل إلى 14 مليون و287 الف مواطنًا مضيفة ان المبادرة كسرت النصف مليون مواطن يتم فحصهم يوميًا

واوضحت الوزيرة فى تصريح لها اليوم أن عدد المفحوصين في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية وصل الى 2 مليون وربع المليون مواطنًا من اجمالى 20 مليون مواطن بـ١١ محافظة ويتم تنفيذها في ١٨٧٧ نقطة مسح ثابتة و٨٥٧ نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة وذلك من خلال ٦ آلاف و٤٨٦ فريقًا طبيًا يعملون على فترتين صباحية ومسائية، ويمتد عملها حتى نهاية شهر فبراير القادم.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن عددًا من محافظات الجمهورية واصلت الإقبال بأكثر من المعدلات المستهدفة لليوم السابع للمبادرة على التوالي حتى أمس، مثل الإسماعيلية، وأسوان، والبحر الأحمر، وبني سويف والأقصر، حيث تخطوا جميعهم المعدلات اليومية المستهدفة بنسب وصلت حتى 136% من المستهدف اليومي للفحص.

وأوضحت وزيرة الصحة أن جميع نقاط الفحص بالمرحلتين الأولى والثانية من "100 مليون صحة"، تعمل طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والاجازات الرسمية حتى تيسر على المواطنين إجراء المسح، والاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، دون أن يؤثر ذلك على أعمالهم، مع استخدام تقنيات "الماسح السريع"، التي تُظهر نتائج مؤشرات الإصابة بأمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة، خلال دقائق، ليستطيع المواطن الاطمئنان على نفسه وتوجيهه لاستكمال الفحوصات في المنشآت الصحية حال وجود مؤشرات للإصابة بالأمراض، ليتلقى علاجها بالمجان تمامًا.

من جهته أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم فحص 140 ألف طالب، بالمدارس الثانوية في عدد من مدارس ال 9 محافظات حتى الآن لافتا إلى أن نسب الإصابة بفيروس "سي" لم تتعد 0.3% من إجمالى عدد المفحوصين بالمدارس.


من جانب اخر زار وفد من ممثلي البنك الدولي غرفة عمليات المبادرة الرئاسية ضم الوفد كلا من إيرنست ماسيا ومدير الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي بواشنطن والدكتور عمرو الشلقاني ممثل البنك الدولي بمكتب مصر البنك الدولي في مصروماريا لورا، مدير مشروعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد ايرنست ماسيا مدير الصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي بواشنطن خلال الزيارة إن البنك حريص على التعاون مع وزارة الصحة في مبادرة "100 مليون صحة"، لما حققته من نتائج إيجابية في مرحلتها الأولى مضيفا انه يتطلع لنقل التجربة المصرية في هذه الحملة وتطببقها في دول إفريقيا والعالم.

كما عرض المهندس آيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، خلال الزيارة، المؤشرات الإلكترونية في غرفة عمليات المبادرة واوضح أهمية مكوناتها لتحليل البيانات الموطنين الذين تم فحصهم والإعداد الإيجابية والسلبية لتحليل فيروس سي والأمراض غير السارية، وعلاقة الأمراض ببعضها وتحليلها للاستفادة بها في خريطة مصر الصحية.


ووجه ممثلو البنك الدولي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المجهود المبذول في المبادرة الرئاسية، ودعا وزيرة الصحة إلى إطلاع العالم خلال المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية، المقبل والذى يعقد بجنيف على التجربة المصرية الناجحة وغير المسبوقة للاسترشاد بها فى دول إفريقيا والعالم.

كما ابدى استعداد البنك الدولي، لدعم مصر فى عدد من الملفات الصحية ومنها ملف الزيادة السكانية، ومجال التغذية، فضلا عن دعم المركز الإقليمي لمكافحة الأمراض الأفريقي، الخاص بمنطقة شمال إفريقيا، والذى سيكون مقره مصر.

كما تفقد الوفد عددا من نقاط المسح في المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" للوقوف على الأوضاع على أرض الواقع، وعقب الجولة أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في المبادرة الرئاسية كما أشادوا بالإقبال الكثيف من المصريين على نقاط الفحص.

وثمن مسئول البنك الدولي ما حققته مصر من ميكنة 218 مركزا لعلاج الضغط السكر ضمن المبادرة مشيرين الى استعدادهم لدعم مصر في أية احتياجات لها لمواصلة النجاح الذي تحققه «100 مليون صحة» مؤكدين أن مصر بما حققته في تلك المبادرة قادرة علي قيادة العالم فى اى مشروع يحقق إنجازات غير مسبوقة عالميا.

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