القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:13 م

ترامب يعين صحفية سابقة سفيرة لدى الأمم المتحدة

ترامب يعين صحفية
dostor.org/2426421

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت، لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلفًا لنيكي هيلي.

وعملت ناورت، في وقت سابق، مراسلة لقناة فوكس نيوز قبل أن تصبح متحدثة باسم وزارة الخارجية.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ناورت، البالغة من العمر 48 عامًا، تلقت عرض الوظيفة في نوفمبر الماضي، بعدما كانت قد التقت ترامب في نهاية أكتوبر.

وذكر موقع "بلومبرغ" أن اختيار ناورت لهذا المنصب ليس عاديًا، عى اعتبار أنها لا تملك تجربة كبيرة في السياسة الحكومية أو الخارجية.

وكانت نيكي هيلي أعلنت في أكتوبر أنها سوف تتنحى عن منصبها بحلول نهاية هذا العام، بعد أن شغلت الوظيفة لمدة 18 شهرًا.

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