أبل تطلق تحديث جديد "iOS 12.1.1" لهواتف آيفون

أطلقت شركة أبل نظام التشغيل "iOS 12.1.1"، والذي لا يضم سوى تحسينات طفيفة وإصلاح لبعض الأخطاء، كما يأتي بحجم 377 ميجابايت، لكن يختلف الأمر من هاتف إلى آخر.



ويأتي التحديث الجديد بميزة لهاتف "iPhone XR"، والتي تزود الهاتف بالقدرة على توسيع الإشعارات باستخدام اللمس، وهي الميزة التي كانت متاحة من قبل لكن لهواتف أيفون المزودة بخاصية "3D Touch" وذلك بحسب موقع "Gsmarena" الهندى.

ويضم التحديث بعض التحسينات لخدمة "FaceTime"، إذ أعادت أبل القدرة على التبديل بسرعة بين الكاميرات الأمامية والخلفية بضغطة زر واحدة، والتى تمت إزالتها فى نظام iOS 12، كما تم إضافة ميزة التقاط الصور الحية فى مكالمات FaceTime الفردية.



يضيف التحديث أيضًا بعض التغييرات المحددة لجهاز أبل المنزلى HomePod، مثل الدعم فى البر الرئيسى للصين وهونج كونج.

