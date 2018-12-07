القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:02 م

ننشر توصيات منتدى تعزير السلم في المجتمعات المسلمة

ننشر توصيات منتدى
أبوظبي - أميرة العناني
dostor.org/2426404

أوصى منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة المعنقد بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، فى ختام، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، بإنشاء لجنة لإعداد ميثاق لحلف الفضول وأن تقترح النصوص التنظيمية المتعلقة بتكوينه طبقا لقوانين دولة المقر، كذلك أوصى الدعوة إلى المزيد من التفكير المشترك لوضع خارطة طريق وتقديم مبادرات علمية وميدانية، لتحقيق أهداف حلف الفضول الجديد.

كما أوصي رواد حلف الفضول الجديد أن يرسخوا ويطوروا نموذج قوافل السلام ليصبح آلية للتعاون والتعايش وتقليدا يتم العمل على تعميمه والاستفادة منه، كما أوصى القيادات الدينية المشاركة بالعمل على إشراك كافة العناصر الفعالة في المجتمع وخصوصا فئتي النساء والشباب لما لهم من تأثير كبير على نجاح هذا النوع من المبادرات.

وأكد ضرورة إدراج القيم المشتركة بين العائلة الإبراهيمية في مناهج التربية والتعليم على المستوى العالمي والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الاختصاص كمكتب الأمم المتحدة للتعليم ومنظمة اليونسكو.

ودعا الإعلام ليكون شريكا فعّالا في هذا الحلف من خلال التعريف وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية والقصص الملهمة التي تساهم في نشر قيم السلم والتعايش بين الناس. 

كما رحب "المنتدى" بالزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، التي تمثل تتويجا لجهود دولة الإمارات في نشر التسامح والاعتدال ونشر السلام في العالم منوهين بتكامل الجهود التي يقوم بها البابا فرانسيس في مجال الضيافة والجوار مع توصيات وموضوع هذا المنتدى.  

واستضافت أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الملتقى في مختتم عام زايد الخير الحافل بالإنجازات برعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئاسة الشيخ عبد الله بن بيه رئيس المنتدى.

واستجاب لدعوة "المنتدى" نحو 800 مشارك من بلدان العالم المختلفة من العلماء والمفتين والقادة الدينيين والمفكرين والباحثين والإعلاميين، ونخبة من الوزراء ومسؤولي وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.

ننشر توصيات منتدى تعزير السلم في المجتمعات المسلمة
ننشر توصيات منتدى تعزير السلم في المجتمعات المسلمة
ننشر توصيات منتدى تعزير السلم في المجتمعات المسلمة
ننشر توصيات منتدى تعزير السلم في المجتمعات المسلمة
ننشر توصيات منتدى تعزير السلم في المجتمعات المسلمة
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